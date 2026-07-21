Cleaning Tips: सुनार के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, चाय पत्ती से घर पर ही साफ करें चांदी के गहने और बर्तन 

चांदी के बर्तन या गहनों को साफ करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पर्याप्त पानी उबालें। इसके बाद इसमें दो चम्मच चाय की पत्ती, थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड या कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट और एक नींबू का रस मिला दें। आप चाहें तो इसमें नींबू के छिलके भी डाल सकते हैं। पानी उबलने के बाद अब इसमें एल्युमिनियम फॉयल का एक छोटा टुकड़ा और चांदी के गहनों को डालकर 3 से 5 मिनट तक उबलने दें। इसके बाद गैस बंद कर दें। पानी थोड़ा ठंडा होने पर गहनों को बाहर निकाल लें।