Rajasthan Tourism: मानसून 2026 में घूमने के लिए बेस्ट हैं बांसवाड़ा की ये 5 जगहें, माही डैम से आनंद सागर झील तक करें एक्सप्लोर

Banswara Me Ghumne Ki Jagah: अगर आप आने वाले दिनों में शहर की भीड़भाड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत जगह पर ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं, तो बांसवाड़ा जा सकते हैं। यह जगह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, झीलों, पहाड़ियों, पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इसे "सौ द्वीपों का शहर" भी कहा जाता है। आइए जानते हैं बांसवाड़ा की 5 फेमस जगहों के बारे में, जिन्हें आप अपनी ट्रिप के दौरान एक्सप्लोर कर सकते हैं।