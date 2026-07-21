Jantar Mantar: क्या आप जानते हैं? दिल्ली के अलावा भी भारत में मौजूद हैं 5 जंतर मंतर

Jantar Mantar History And Facts: पेपर लीक के मामले को लेकर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की वजह से इन दिनों जंतर मंतर चर्चा में है। बीते 20 जुलाई दिन सोमवार को ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प के बाद सोशल मीडिया पर जंतर मंतर के वीडियो छाए हुए हैं। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि जंतर मंतर सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में पांच जंतर मंतर बनाए गए थे। आइए जानते हैं इन पांचों जंतर मंतर और इनकी खासियत के बारे में।