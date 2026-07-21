CJP Protest: दिल्ली पुलिस से कहां गलती हुई? क्या इंटेलिजेंस की चूक से बिगड़े हालात, जानिए पूरी कहानी

इसके बावजूद भीड़ लगातार आगे बढ़ती रही। पुलिस ने पहले हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन इससे भीड़ नहीं रुकी। इसके बाद कई जगह लाठीचार्ज करना पड़ा। जवाब में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर, बोतलें, जूते और अन्य सामान फेंके। सड़क पर गमले टूटे हुए मिले। जिसके जो हाथ में आया फेंका। हालांकि बहुत से प्रदर्शनकारी शांति की अपील भी कर रहे थे। वह पेपर लीक मामले और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कह रहे थे। उनकी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी थी। उनका बस यही कहना था कि ये सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही का भी सवाल है। सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? पीएम मोदी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? ऐसे तमाम कई सवाल थे। यही कारण था कि पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या भीड़ का सही आकलन होता और समय रहते अतिरिक्त इंतजाम किए जाते, तो हालात को बिगड़ने से रोका जा सकता था?