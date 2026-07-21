CJP Protest: संसद कूच के बाद सियासत तेज, अरविंद केजरीवाल ने कई छात्रों के लापता होने का किया दावा

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज और उसके बाद छात्रों पर दर्ज मामलों को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों को कानूनी-मेडिकल सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके लिए 8588833548 हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए छात्रों से जरूरत पड़ने पर संपर्क करने की अपील की गई। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने छात्रों की मदद के लिए कानूनी और मेडिकल टीम गठित की। जिन छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है या जिन्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, वे हेल्पलाइन नंबर पर संदेश भेज सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी।