BJP Protest Today: राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन आज, कांग्रेस मुख्यालय पर होगा शक्ति प्रदर्शन

Congress Headquarters Protest: राजधानी दिल्ली में 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आज दोपहर भारी गहमागहमी देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर को घेरने की तैयारी में हैं, वहीं दूसरी ओर देश के तमाम राज्यों और जिलों में भी व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का खाका खींचा गया है।