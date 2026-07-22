आंदोलन के बीच CJP प्रवक्ता का WhatsApp अकाउंट हुआ ब्लॉक, सौरव दास बोले- आखिर क्यों हुई ये कार्रवाई?

इस पूरे मामले पर अभी तक WhatsApp की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि अकाउंट पर किस आधार पर कार्रवाई की गई। WhatsApp की नीतियों के अनुसार, आमतौर पर किसी अकाउंट पर कार्रवाई स्पैम गतिविधियों, बड़ी संख्या में यूजर्स की शिकायत, अनधिकृत ऐप के इस्तेमाल या सेवा शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में की जाती है। फिलहाल सौरव दास के मामले में इनमें से कौन-सा कारण लागू हुआ, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।