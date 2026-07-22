NEET आंदोलन पर पुलिस का एक्शन! ‘चलो संसद’ मार्च के बाद 9 FIR दर्ज, फिर भी जंतर-मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी

Delhi Police Action: NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा प्रदर्शन अब और तेज हो गया है। सोमवार को मार्च के दौरान हंगामे के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मार्च में RAF जवान पर हमले के मामले में 9 FIR दर्ज की हैं। हालांकि इसके बाद भी प्रदर्शन जारी है और सुबह से जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जाएगा कि इस घटनाक्रम के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी।