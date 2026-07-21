CJP Protest: प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पथराव किया, घायल सब इंस्पेक्टर-एएसआई-हेड कांस्टेबल ने सुनाई आपबीती

सब-इंस्पेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने कहा कि मेरे राइट हैंड में घाव है और राइट लेग में घुटने में फ्रैक्चर है। अभी डॉक्टर ने बोला है कि कम से कम आपको सवा से डेढ़ महीना ठीक होने में लगेगा। मेरे साथ वहां सीनियर अफसर थे और हमारे पुलिसकर्मी साथी थे। वहीं दत्ता भरणे ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिसकर्मी दूसरे सुरक्षा घेरे पर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने वहां की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने संसद मार्ग थाने के सामने तीसरे बैरिकेड पर मोर्चा संभाला। वहां भी प्रदर्शनकारियों को शांत करने और रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति अचानक हिंसक हो गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया गया। इस पथराव में कई पुलिस अधिकारी और जवान घायल हुए।