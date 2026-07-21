CJP Protest: घायलों से मिले जेपी नड्डा और राहुल गांधी, कॉकरोच पार्टी ने कहा- सरकार को हमारे समय की कद्र नहीं

मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और उन्होने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में घायल हुए प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। नड्डा ने अस्पताल प्रशासन को सभी घायलों के बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए।उन्होने इस दौरान डॉ. राम मनोहर लोहिया आरएमएल अस्पताल का दौरा कर डॉक्टरों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पुलिस कार्रवाई में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया। नड्डा ने घायलों के इलाज के इंतजाम और चिकित्सा देखभाल की समीक्षा के लिए डॉक्टरों के साथ एक बैठक भी की।