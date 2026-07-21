21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

राष्ट्रीय

CJP Protest: घायलों से मिले जेपी नड्डा और राहुल गांधी, कॉकरोच पार्टी ने कहा- सरकार को हमारे समय की कद्र नहीं

CJP protest Delhi: कॉकरोच जनता पार्टी CJP के सोमवार को संसद मार्च के बाद पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मिले।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Jul 21, 2026

JP Nadda met injured

JP Nadda met injured, photo- ani

CJP protest Delhi: कॉकरोच जनता पार्टी CJP के सोमवार को संसद मार्च के बाद पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। हालांकि मंगलवार को फिर से प्रदर्शनकारियों के पहुंचने से भीड़ जुटने लगी। पुलिस ने धारा 163 लागू होने का हवाला देकर उन्हे जंतर मंतर से से हटाया। दूसरी तरफ सीजेपी के प्रवक्ताओं ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक को बेकार बताया है। उन्होने कहा कि यदि सरकार को हमारे समय की कद्र नहीं तो हम भी उनके समय की कद्र नहीं करेंगे।

प्रदर्शन स्थल पर आएं, तभी करेंगे वार्ता

CJP के प्रवक्ताओं ने मंत्री के घर पर दो घंटे में दो बार नड्डा से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें मंत्री धमेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल था। रांका ने बताया कि बैठक बेकार रही और कहा कि इसके बाद सरकार की ओर से CJP को कोई जवाब नहीं मिला। रांका ने कहा, अगली बार, हम उनसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वे विरोध स्थल पर नहीं आते। अगर वे हमारे समय की कद्र नहीं करते, तो हम भी उनके समय की कद्र नहीं करेंगे।

जेपी नड्डा ने घायल छात्रों से की मुलाकात

मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और उन्होने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में घायल हुए प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। नड्डा ने अस्पताल प्रशासन को सभी घायलों के बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए।उन्होने इस दौरान डॉ. राम मनोहर लोहिया आरएमएल अस्पताल का दौरा कर डॉक्टरों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पुलिस कार्रवाई में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया। नड्डा ने घायलों के इलाज के इंतजाम और चिकित्सा देखभाल की समीक्षा के लिए डॉक्टरों के साथ एक बैठक भी की।

राहुल गांधी ने घायलों की कुशलक्षेम पूछी

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों से मिले। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी घायल युवाओं की कुशलक्षेम पूछी। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की कड़ी आलोचना की।

AIIMS Doctors Letter: क्या अस्पताल अब जेल बन गए हैं? सोनम वांगचुक मामले में डॉक्टरों ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार

ये भी पढ़ें
Sonam Wangchuk

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

सोनम वांगचुक अनशन

Updated on:

21 Jul 2026 03:37 pm

Published on:

21 Jul 2026 03:10 pm

Hindi News / National News / CJP Protest: घायलों से मिले जेपी नड्डा और राहुल गांधी, कॉकरोच पार्टी ने कहा- सरकार को हमारे समय की कद्र नहीं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Sansad Chalo March: इंटरनेट कटा तो ब्लूटूथ ऐप से फैलाएंगे गदर’… क्या दिल्ली में हिंसा फैलाने के लिए रची गई थी साजिश?

Sansad Chalo March
नई दिल्ली

Sonam Wangchuk: जब चाहें अपने पति से मिल सकती हैं सोनम वांगचुक की पत्नी, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश में क्या-क्या कहा?

Sonam Wangchuk during hunger strike after alleged attack.
राष्ट्रीय

आसाराम की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका, अब स्वास्थ्य रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

Asaram Case Update
राष्ट्रीय

‘हमें बेरहमी से हिरासत में लिया जा रहा है’, कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर सांसद के. सुरेश ने पीएम मोदी पर लगाए कई आरोप

Congress
राष्ट्रीय

दिल्ली में पीएम आवास के बाहर राहुल-प्रियंका का धरना, चन्नी समेत कई सांसद पुलिस हिरासत में

Congress Neet Protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.