AIIMS Doctors Letter: क्या अस्पताल अब जेल बन गए हैं? सोनम वांगचुक मामले में डॉक्टरों ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार

Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद अस्पताल पहुंचे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर विवाद गहरा गया है। बिना चिकित्सकीय इजाजत के डिस्चार्ज न मिलने की खबरों ने डॉक्टरों के गुस्से को भड़का दिया है। एम्स और सफदरजंग के रेजिडेंट डॉक्टरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मरीजों के अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की है।

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