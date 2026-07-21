Delhi CJP Protest: प्रदर्शन में शामिल होने जंतर-मंतर पहुंचे शरद पवार और सुप्रिया सुले, राहुल गांधी ने की अपील

Sharad Pawar Supriya Sule Jantar Mantar: नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) का भी साथ मिल गया है। एनसीपी (SCP) प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले ने जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। इसके साथ ही पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का खुला समर्थन किया है। वहीं, पीएम आवास के बाहर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे राहुल गांधी ने जनता और विपक्ष के नेताओं से अपील की है कि छात्रों की आवाज दबनी नहीं चाहिए, इसके लिए सभी लोग प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश करें।