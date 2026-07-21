सोनम वांगचुक के डिस्चार्ज होने के बाद सफदरजंग अस्पताल ने जारी की नई हेल्थ रिपोर्ट, क्या कहा?

हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक को लेकर फाइनल हेल्थ रिपोर्ट जारी की है। अस्पताल की रिपोर्ट में बताया गया कि डिस्चार्ज के समय सोनम के वाइटल पैरामीटर्स स्थिर थे, उनके अंदर पैनसाइटोपेनिया (खून की कमी संबंधी समस्या) बनी हुई थी और पोटैशियम का स्तर 3.4 या उससे थोड़ा कम है।