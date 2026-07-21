Congress Protest: राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंचे कांग्रेस के ही बड़े नेता मनीष तिवारी, खुद बताई वजह

वहीं, कल छात्रों पर हुई लाठीचार्ज की घटना को लेकर भी मनीष तिवारी ने काफी गुस्सा जताया है। उन्होंने कहा कि युवाओं और खासकर लड़कियों पर जो बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं, वो बेहद दर्दनाक और निंदनीय है। तिवारी ने कहा कि यह तरीका न तो लोकतंत्र की परंपरा है और न ही किसी लोकतांत्रिक सरकार को ऐसा करना चाहिए।