‘सही सवाल पूछने पर हुई छात्रों की पिटाई’ CJP प्रदर्शन पर राहुल गांधी का बयान, बहन प्रियंका के साथ घायलों से मिलने पहुंचे

CJP Protest: दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया और कई छात्र घायल हुए। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों का इलाज चल रहा है। राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की और बाद में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सही सवाल पूछने पर छात्रों की पिटाई की गई, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर मामला है।