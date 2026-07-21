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‘सही सवाल पूछने पर हुई छात्रों की पिटाई’ CJP प्रदर्शन पर राहुल गांधी का बयान, बहन प्रियंका के साथ घायलों से मिलने पहुंचे

Rahul Gandhi: CJP प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा तथा सरकार से जवाबदेही की मांग की।
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नई दिल्ली

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Himadri Joshi

Jul 21, 2026

Rahul Gandhi met Lok Sabha Speaker

राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की (फोटो- राहुल गांधी एक्स पोस्ट)

CJP Protest: दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया और कई छात्र घायल हुए। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों का इलाज चल रहा है। राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की और बाद में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सही सवाल पूछने पर छात्रों की पिटाई की गई, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर मामला है।

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सोनम वांगचुक अनशन

Updated on:

21 Jul 2026 12:54 pm

Published on:

21 Jul 2026 12:50 pm

Hindi News / National News / ‘सही सवाल पूछने पर हुई छात्रों की पिटाई’ CJP प्रदर्शन पर राहुल गांधी का बयान, बहन प्रियंका के साथ घायलों से मिलने पहुंचे

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