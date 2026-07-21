घायल छात्रों से मिले केजरीवाल, बोले- ‘मोदी सरकार ने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ा’; CJP कार्रवाई को लेकर विवाद

मामला केवल सड़क पर हुए टकराव तक सीमित नहीं है। प्रदर्शनकारियों की मांगों ने भी राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। CJP प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, NEET विवाद में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई जैसी मांगें रखीं। CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने साफ कहा है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, सरकार ने बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात कही है।