अरविंद केजरीवाल के जिस बंगले पर मचा था सियासी घमासान, अब वहीं से कमाई करेगी सरकार! जानिए पूरा प्लान

Arvind Kejriwal Bungalow: दिल्ली का वह सरकारी बंगला, जो पिछले कुछ सालों से राजनीतिक विवादों का केंद्र बना हुआ था, अब एक नए रूप में नजर आ सकता है। सिविल लाइंस स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड की इस चर्चित संपत्ति को अब लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कंपनी के जरिए संचालित करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार इस बड़े परिसर को खाली रखने के बजाय इससे कमाई का साधन बनाने पर विचार कर रही है।