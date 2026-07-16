‘PM नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक के क्रांतिकारी कदमों से डरे हैं’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर बोले अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि NEET समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लगातार लीक हो रहे हैं और मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि NEET पेपर लीक के बाद 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार यह भरोसा तक नहीं दिला सकी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को डर है कि वांगचुक शिक्षा व्यवस्था में "क्रांतिकारी बदलाव" कर सकते हैं।