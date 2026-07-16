दिल्ली: 500 पेड़ों की हो सकती है ‘कुर्बानी’! लुटियन जोन के पर्यावरण पर होगा असर

माना जाता है कि यहां के कई पेड़ आयुर्वेदिक गुण वाली प्रजाति के हैं। जिमखाना परिसर में यह प्रजाति सबसे अधिक संख्या में पाई गई है, इसके कुल 84 बड़े पेड़ यहां हैं। इसके बाद नीम (63), रॉयल पाम (44), आम (35), करंज (28), शहतूत (23) और पीपल (22) का नंबर आता है। इसके अलावा, क्लब परिसर में 15 जामुन के पेड़, 13 विलायती कीकर, 12 फॉक्सटेल पाम और 10 फिशटेल पाम भी शामिल हैं। अगर सरकार जिमखाना को वापस अपने कब्जे में लेती है, तो इन पेड़ों के भविष्य पर संकट आ सकता है। क्योंकि सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े अन्य जरूरी कामों के लिए यह जमीन बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जाहिर है, यहां दूसरा निर्माण होगा और इसके लिए पेड़ काटने ही पड़ेंगे।