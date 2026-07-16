सुखबीर बादल को SIT समन पर कांग्रेस का हमला, पूछा- 4 साल तक सोते रहे सीएम, कार्यकाल के अंत में क्यों आई याद?

सुखबीर सिंह बादल को SIT का समन भेजे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "मैं भगवंत मान से पूछना चाहता हूं कि चार साल से ज्यादा समय से हर कोई कह रहा है कि यह (बादल) परिवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी में शामिल था। क्या मान साहब को यह बात अब समझ आ रही है? ठीक तब, जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है? इतने सालों में सुखबीर सिंह बादल को एक बार भी समन क्यों नहीं भेजा गया? एल.के. यादव कमेटी की रिपोर्ट कहां गायब हो गई? मुख्यमंत्री के पास पंजाब के लिए क्या योजनाएं हैं?"