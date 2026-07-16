केतन अग्रवाल मर्डर केस पुलिस की जांच जारी, कथित शादी के दावे की नहीं हो सकी पुष्टि

इस बीच, केतन अग्रवाल की मां राखी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावुक पत्र लिखकर बेटे की हत्या के मामले में न्याय की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि बेटे की निर्मम हत्या के साथ उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। घर का हर कोना उन्हें केतन की याद दिलाता है और उसकी कमी हर दिन महसूस होती है। मां राखी अग्रवाल ने यह भी बताया कि बेटे की हत्या के सदमे से उबर नहीं पाने के कारण घटना के तीन सप्ताह के भीतर ही केतन के दादा का भी निधन हो गया। उन्होंने कहा कि परिवार लगातार दो बड़े सदमों से गुजर रहा है और उन्हें न्याय की उम्मीद है।