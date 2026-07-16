‘जो दबाव में हैं, वे 21 जुलाई से पहले चले जाएं’, कोयल मालिक के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी की सभी TMC से बड़ी अपील

कोयल मालिक के इस्तीफे ने टीएमसी में एक बार फिर अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया है। कई नेता ऐसे हैं जो पिछले कुछ समय से असंतोष जता रहे थे। ममता बनर्जी ने इस बार कोई लंबा भाषण नहीं दिया। सीधे मुद्दे पर बात की। उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी किसी को रोककर नहीं रखना चाहती।