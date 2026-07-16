AAP ने MCD के 3 पार्षद पर की कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम (MCD) के चुनावों में BJP ने 12 में से 10 वार्ड कमेटियों के चेयरमैन पद हासिल किए। इसके अलावा, पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी की 6 में से 5 सीटें जीतकर अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली। वहीं, AAP को सिर्फ़ दो वार्ड कमेटी पदों और स्टैंडिंग कमेटी में एक सीट से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद, 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में BJP 12 सदस्यों के मजबूत बहुमत के साथ निर्णायक स्थिति में आ गई है, जबकि AAP के पास केवल 6 सदस्य बचे हैं।