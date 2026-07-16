हैदराबाद स्कूल विवाद: शिक्षिका बर्खास्त होने पर भी नहीं थमा बवाल, BJP बोली- मिशनरी में बिंदी बैन, यहां कलमा का दवाब

यह विवाद सईदाबाद के सक्सेस स्कूल से जुड़ा है। चारमीनार जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस खरे किरण प्रभाकर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सक्सेस स्कूल का मामला उनके संज्ञान में आया है। स्कूल की एक महिला टीचर शेख आयशा परवीन ने स्टूडेंट्स की डायरी में लिखा था कि सभी को होमवर्क के तौर पर 'कलमा' पढ़ना और याद करना है। उस कक्षा में कुल 25 छात्र थे, जिनमें से 24 मुस्लिम छात्र थे और केवल 1 हिंदू छात्र था। शाम को जब हिंदू स्टूडेंट के माता-पिता को बच्चे की डायरी में यह धार्मिक होमवर्क असाइनमेंट मिला, तो वे भड़क गए और स्कूल मैनेजमेंट और पुलिस स्टेशन पहुंचे।