जेलेंस्की की पसंद पर संसद की मुहर, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने नाफ्टोगैज के CEO सेरही कोरेट्स्की

अपनी नियुक्ति के लिए हुए संसदीय मतदान के दौरान सेरही कोरेट्स्की को सांसदों का व्यापक समर्थन मिला। उनके पक्ष में 289 वोट पड़े, जो जरूरी बहुमत से कहीं ज्यादा थे। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष, दोनों ही दलों के सांसदों ने कोरेट्स्की की प्रशासनिक क्षमताओं की तारीफ की और उन्हें संकट के समय सटीक नतीजे देने में सक्षम, कुशल और काबिल संकट प्रबंधक बताया। पद संभालने के साथ ही कोरेट्स्की ने पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको की जगह ली, जिन्होंने सरकार में फेरबदल और राष्ट्रपति की नई राजनीतिक रणनीति के तहत इसी हफ्ते इस्तीफा दिया था।