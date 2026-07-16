ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस के अलग-अलग सुर? अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले- बातचीत जरूरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थानीय समयानुसार बुधवार को कहा कि उन्हें समय-सीमा तय करना पसंद नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने ईरान पर हमले का आदेश देने से पहले कोई अल्टीमेटम दिया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को ठीक से व्यवहार करना चाहिए। यह बयान पश्चिम एशिया में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के लिए हुए समझौता ज्ञापन के विफल होने के बाद दोबारा शुरू हुई सैन्य झड़पों के बीच आया है।