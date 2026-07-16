ईरान पर अमेरिकी हमले के बीच वाशिंगटन पहुंचे इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी, क्या बोले ट्रंप?

इतना ही नहीं, ट्रंप ने मुलाकात में अचानक लंच का इंतजाम भी करवा दिया और कहा कि हम दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब ट्रंप कैमरों के सामने ईरान पर लगातार हमले जारी रखने और नौसैनिक नाकाबंदी की बात कर रहे थे, तब जैदी उनके बगल में शांति से बैठे रहे। एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि यह तस्वीर खुद बता रही थी कि जैदी ईरान की नाराजगी की परवाह किए बिना अमेरिका के साथ खड़े होने को कितने गंभीर हैं।