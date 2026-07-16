16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान पर अमेरिकी हमले के बीच वाशिंगटन पहुंचे इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी, क्या बोले ट्रंप?

Al-Zaidi in Washington: इराकी प्रधानमंत्री ऐसे समय में वाशिंगटन पहुंचे हैं, जब ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य संघर्ष फिर से तेज हो गया है। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jul 16, 2026

Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi, US President Donald Trump

इराकी प्रधामंत्री अली अल जैदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो-@WhiteHouse)

Iraqi Prime Minister Al-Zaidi: पिछले हफ्ते इराक के धार्मिक शहर नजफ में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का शव पहुंचा था। शवयात्रा में इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी खुद मौजूद रहे। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी मौजूद थे। अब इराकी प्रधानमंत्री अल जैदी वाशिंगटन पहुंचे हैं। यहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। दोनों नेताओं की गर्मजोशी भरे मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

ओवल ऑफिस में जैदी की ट्रंप ने जमकर तारीफ की

इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। इस दौरान ट्रंप ने ओवल ऑफिस में इराकी प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास एक शानदार चैंपियन है, एक नया चैंपियन, यह बहुत बड़ा फाइटर है। अमेरिका का जबरदस्त फैन है।

इतना ही नहीं, ट्रंप ने मुलाकात में अचानक लंच का इंतजाम भी करवा दिया और कहा कि हम दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब ट्रंप कैमरों के सामने ईरान पर लगातार हमले जारी रखने और नौसैनिक नाकाबंदी की बात कर रहे थे, तब जैदी उनके बगल में शांति से बैठे रहे। एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि यह तस्वीर खुद बता रही थी कि जैदी ईरान की नाराजगी की परवाह किए बिना अमेरिका के साथ खड़े होने को कितने गंभीर हैं।

इराक फर्स्ट नीति अपना रहे अली अल जैदी

सद्दाम हुसैन के जाने के बाद से हर इराकी प्रधानमंत्री के सामने यही चुनौती रही है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच रिश्ते कैसे संभाले जाए। अब तेहरान और वाशिंगटन खुलकर जंग के मैदान में हैं तो अली अल जैदी के सामने यह चुनौती बड़ी बनकर उभरी है। एक सीनियर इराकी नेता ने अमेरिकी मीडिया से बातचीत में कहा कि भले ही सरकार आर्थिक हितों के चलते अमेरिका के करीब जा रही हो, इसका मतलब यह नहीं कि इराक ईरान के खिलाफ हो गया है।

क्या ईरान ने ज़ैदी पर अमेरिका न जाने का दबाव डाला था?

दो अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि को बताया कि ईरानी अधिकारियों ने जैदी और उनकी टीम से आग्रह किया था कि वे प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए वॉशिंगटन को न चुनें, लेकिन जैदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए निर्णय ले चुके थे।

ट्रंप और शिया समूह की आम सहमित से पीएम बने जैदी

खास बात यह है कि अली अल जैदी शिया राजनीतिक समूहों और ट्रंप प्रशासन के समर्थन से आम सहमति से सत्ता में आए थे। अमेरिकी मीडिया आउटलेट 'एक्सियोस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस का मानना ​​था कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी और पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल-मलिकी से अलग थे, क्योंकि वे तेहरान के समर्थन पर निर्भर नहीं थे।

Iran-US-War: अमेरिकी हमलों के बीच तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, IRGC ने कुवैत और जॉर्डन एयरबेस को बनाया निशाना

ये भी पढ़ें
Air defense systems activated in Tehran

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Jul 2026 11:23 am

Published on:

16 Jul 2026 11:23 am

Hindi News / World / ईरान पर अमेरिकी हमले के बीच वाशिंगटन पहुंचे इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी, क्या बोले ट्रंप?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला $1 का ‘गोल्ड कॉइन’ आया सामने, अमेरिका में छिड़ी बहस

DonaldTrump coin
विदेश

WHO-UNICEF Report: भारत के 6.79 लाख बच्चों को 2025 में नहीं लगी एक भी वैक्सीन, सामने आए चिंताजनक आंकड़े

zero dose children in india, who unicef immunization report
विदेश

US-Iran War: अमेरिकी हमले के बाद ईरान का सख्त बयान, बातचीत से किया इनकार

Esmaeil Baghaei
विदेश

Iran-US-War: अमेरिकी हमलों के बीच तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, IRGC ने कुवैत और जॉर्डन एयरबेस को बनाया निशाना

Air defense systems activated in Tehran
विदेश

Iran-US-War: ईरानी कैंसर अस्पताल के पास अमेरिका ने गिराए बम, ईलाज बीच में छोड़कर भागे मरीज

US attacks near Iranian cancer hospital
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.