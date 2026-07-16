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Iran-US-War: अमेरिकी हमलों के बीच तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, IRGC ने कुवैत और जॉर्डन एयरबेस को बनाया निशाना

Iran-US-War: अमेरिकी एयरस्ट्राइक के बाद तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। ईरान के IRGC ने कुवैत और जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया।
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भारत

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Himadri Joshi

Jul 16, 2026

Air defense systems activated in Tehran

तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए (फोटो- Eli Afriat एक्स पोस्ट)

Iran-US-War: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार गंभीर होता जा रहा है। दोनों देशों की ओर से हो रहे हमलों ने पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। ताजा घटनाक्रम में तेहरान और उसके पास स्थित पकदश्त में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए, जबकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने दावा किया कि उसने कुवैत और जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए हैं। इस बीच अमेरिकी सेना ने भी ईरान के कई रणनीतिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

16 Jul 2026 08:39 am

Published on:

16 Jul 2026 08:39 am

Hindi News / World / Iran-US-War: अमेरिकी हमलों के बीच तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, IRGC ने कुवैत और जॉर्डन एयरबेस को बनाया निशाना

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