Iran-US-War: अमेरिकी हमलों के बीच तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, IRGC ने कुवैत और जॉर्डन एयरबेस को बनाया निशाना

तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए (फोटो- Eli Afriat एक्स पोस्ट)
Iran-US-War: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार गंभीर होता जा रहा है। दोनों देशों की ओर से हो रहे हमलों ने पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। ताजा घटनाक्रम में तेहरान और उसके पास स्थित पकदश्त में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए, जबकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने दावा किया कि उसने कुवैत और जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए हैं। इस बीच अमेरिकी सेना ने भी ईरान के कई रणनीतिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है।
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