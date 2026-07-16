US-Iran War: अमेरिका का हमला, ईरान ने एयर डिफेंस किया एक्टिव, अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा

US-Iran Conflict: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है। दोनों देश एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। वहीं, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर फिलहाल किसी तरह का समझौता होता नहीं दिख रहा है। इसी बीच, अमेरिका ने भारतीय समयानुसार गुरुवार तड़के ईरान के खिलाफ फिर से हवाई हमले किए हैं। इसकी जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दी।