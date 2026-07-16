16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Iran War: अमेरिका का हमला, ईरान ने एयर डिफेंस किया एक्टिव, अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा

US air strikes on Iran: अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। वहीं, IRGC ने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय करने और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। खोंडाब के पास अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jul 16, 2026

US Hits Iran Again

प्रतीकात्मक तस्वीर (Source: IANS)

US-Iran Conflict: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है। दोनों देश एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। वहीं, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर फिलहाल किसी तरह का समझौता होता नहीं दिख रहा है। इसी बीच, अमेरिका ने भारतीय समयानुसार गुरुवार तड़के ईरान के खिलाफ फिर से हवाई हमले किए हैं। इसकी जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दी।

सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, 'अमेरिकी समयानुसार दोपहर 3 बजे अमेरिकी बलों ने आज ईरान के खिलाफ दूसरे चरण के सैन्य अभियान की शुरुआत की। इन हमलों का निशाना ईरान की वे सैन्य क्षमताएं हैं, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा पैदा करने में किया जा रहा था।'

खोर्रमाबाद शहर में दो जोरदार धमाके

ईरान के पश्चिमी शहर खोर्रमाबाद में दो जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी है। फार्स समाचार एजेंसी के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने कम से कम दो विस्फोट होने की सूचना दी है। खोर्रमाबाद, राजधानी तेहरान से करीब 490 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। फिलहाल धमाकों की वजह और किसी तरह के नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अधिक जानकारी का इंतजार है।

अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया है। IRGC का कहना है कि एयर डिफेंस ने खुज़ेस्तान प्रांत के अंदीमेश्क शहर के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि, IRGC के इस दावे की अमेरिका की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

खोंडाब के पास अमेरिकी हवाई हमले

अमेरिका ने ईरान के मरकज़ी प्रांत के खोंडाब शहर के बाहरी इलाके में दो हवाई हमले किए हैं। यह जानकारी प्रांत के उप-गवर्नर ने दी है। फिलहाल इन हमलों में हुए नुकसान या किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत को हथियार बेचने को दी मंजूरी

अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत को हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब के लिए यह सौदा 1.96 अरब डॉलर का है। इसमें 20,000 एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम के गाइडेंस सिस्टम दिए जाएंगे। साथ ही लॉन्चर, वॉरहेड, स्पेयर पार्ट्स, प्रशिक्षण और अन्य जरूरी सहायता भी मिलेगी। इनका इस्तेमाल हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में किया जा सकता है।

कुवैत के लिए 48.4 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर हुआ है। इसमें C-17 सैन्य परिवहन विमान के रखरखाव की सुविधा शामिल है। इसके तहत उपकरण, पुर्जे, सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस और प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि, दोनों रक्षा सौदों को लागू होने से पहले अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी मिलना अभी बाकी है।

US-Iran Conflict: होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ा तनाव, अमेरिका से टकराव के बीच ईरान की संसद में नया बिल पेश

ये भी पढ़ें
Iran Parliament introduces bill on Strait of Hormuz.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

16 Jul 2026 07:16 am

Published on:

16 Jul 2026 07:04 am

Hindi News / World / US-Iran War: अमेरिका का हमला, ईरान ने एयर डिफेंस किया एक्टिव, अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

UNSC सीट के लिए भारत ने लॉन्च किया अभियान, जानिए क्यों है ज़रूरी

UNSC meeting
विदेश

यूके में टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया पर ‘नाइट कर्फ्यू’ की तैयारी

Night curfew on social media
विदेश

ईरान में फिर हुए धमाके, अमेरिका ने लगातार पांचवीं रात किए हमले

US starts striking Iran again
विदेश

ईरान ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन, बंदर अब्बास में बनाया निशाना

Iran shoots down US drone
विदेश

ईरान की दो-टूक – अमेरिका से बातचीत का नहीं है फिलहाल कोई प्लान

Esmaeil Baghaei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.