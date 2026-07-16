ईरान में फिर हुए धमाके, अमेरिका ने लगातार पांचवीं रात किए हमले

अमेरिका (United States of America) ने एक बार फिर ईरान (Iran) पर हमले शुरू कर दिए हैं। यह लगातार पांचवीं रात है जब अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। बुधवार को दिन में भी अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे। पिछले हफ्ते भी अमेरिकी सेना ने लगातार दो रात ईरान को दहलाया था। अमेरिकी सेना की CENTCOM यूनिट ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उन्होंने ईरान के ख़िलाफ हमलों के दूसरे दौर के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। इन हमलों के ज़रिए ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है जिनका इस्तेमाल होर्मुज़ स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से गुज़रने वाले जहाजों को धमकाने और उन पर हमलों के लिए किया जाता है। CENTCOM ने साफ कर दिया कि यह जलमार्ग वैश्विक व्यापार के लिए बहुत अहम है और इसलिए अमेरिकी सेना ने कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर ईरान पर फिर से बमबारी शुरू कर दी है।