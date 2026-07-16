ईरान ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन, बंदर अब्बास में बनाया निशाना

लुकास ड्रोन करीब 3 मीटर लंबा होता है और इसके विंग्स का फैलाव करीब 2.4 मीटर होता है। इसकी रेंज करीब 800 किलोमीटर होती है। यह ड्रोन करीब 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह कामिकाज़े ड्रोन करीब 18 किलोग्राम तक विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। इसे कैटापल्ट, रॉकेट असिस्टेड या किसी जेट या व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है। इसका नेविगेशन स्वायत्त होता है और इसे सैटेलाइट इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। आधुनिक युद्ध में यह ड्रोन स्वार्म और कम लागत वाले हमलों का नया मॉडल पेश करता है और प्रभावी हमले करने की क्षमता रखता है।