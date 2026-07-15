अमेरिका ने ईरानी सेना पर किया हमला, 7 सैनिकों की मौत और 13 घायल

अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान भी बहरीन (Bahrain) और कुवैत (Kuwait) को लगातार निशाना बना रहा है। अब तक ईरान मिडिल ईस्ट में इन दोनों देशों में कई सैन्य और अन्य ठिकानों पर हवाई हमले कर चुका है, जिससे नुकसान भी हुआ है। अगर ईरान पर अमेरिकी हमले जारी रहे, तो बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमले भी नहीं रुकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहरीन और कुवैत दोनों ही अमेरिका के सहयोगी देश हैं। दोनों देशों में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं, जिन पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक, हथियार, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और अन्य सैन्य सामग्री मौजूद हैं और इसी वजह से ईरान बहरीन और कुवैत पर हमले कर रहा है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी ईरानी सेना जहाजों को निशाना बना रही है और अमेरिकी सेना पर भी गोलीबारी कर रही है।