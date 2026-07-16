ईरान की दो-टूक – अमेरिका से बातचीत का नहीं है फिलहाल कोई प्लान

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच फिर से हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान ने जहाँ होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को फिर से बंद कर दिया है तो वहीँ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से नाकेबंदी कर दी है, जिसमें ईरान के बंदरगाह और होर्मुज स्ट्रेट से लगे तट शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान को अगले हफ्ते तक डील करने की धमकी दी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जब तक वह चाहेंगे, ईरान पर हमले होंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार ईरान से बातचीत भी जारी है, लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है।