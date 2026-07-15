जासूसी के आरोप में ईरान की जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक को एक और झटका, मीडिया से बात करने पर बढ़ा दी 2 साल सजा

Craig Foreman: ईरान की एविन जेल में जासूसी के आरोप में 10 साल की सजा काट रहे ब्रिटिश नागरिक क्रेग फोरमैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईरानी अदालत ने चुपचाप उनकी सजा दो साल और बढ़ा दी है, जिससे उनकी कुल सजा 12 साल हो गई है। क्रेग के बेटे जो बेनेट के अनुसार, ये सजा इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि क्रेग ने मीडिया से बात की थी।