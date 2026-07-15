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जासूसी के आरोप में ईरान की जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक को एक और झटका, मीडिया से बात करने पर बढ़ा दी 2 साल सजा

Craig Foreman in Iran Prison: ईरान में जासूसी के आरोप में कैद ब्रिटिश नागरिक क्रेग फोरमैन की सजा में कथित तौर पर दो वर्ष और जोड़ दिए गए हैं। उनके बेटे ने दावा किया कि यह कार्रवाई मीडिया से बात करने के कारण की गई।
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भारत

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Anand Shekhar

Jul 15, 2026

Craig Foreman in iran prison

क्रेग फोरमैन और उनकी पत्नी लिंडसे फोरमैन (फ़ोटो- X@EmmanuelInvest)

Craig Foreman: ईरान की एविन जेल में जासूसी के आरोप में 10 साल की सजा काट रहे ब्रिटिश नागरिक क्रेग फोरमैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईरानी अदालत ने चुपचाप उनकी सजा दो साल और बढ़ा दी है, जिससे उनकी कुल सजा 12 साल हो गई है। क्रेग के बेटे जो बेनेट के अनुसार, ये सजा इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि क्रेग ने मीडिया से बात की थी।

वकील से मुलाकात के बहाने जज के सामने पेश किया गया

जो बेनेट के मुताबिक, जेल अधिकारियों ने क्रेग को उनके वकील से मुलाकात कराने के बहाने उनकी कोठरी से बाहर निकाला। क्रेग को लगा कि उन्हें कानूनी मदद मिलने वाली है, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें वकील के पास ले जाने के बजाय, उन्हें सीधे एक जज के सामने पेश किया। जहां जज ने उन्हें बताया कि उनकी सजा में 2 साल और जोड़े जा रहे हैं।

बेनेट ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान क्रेग को अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं दिया गया। उन्हें न तो अपनी पसंद का वकील नियुक्त करने की अनुमति दी गई, न ही अदालत की बातें समझने के लिए कोई ट्रांसलेटर दिया गया और न ही उन्हें अपने बचाव में एक शब्द भी कहने का मौका दिया गया।

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Updated on:

15 Jul 2026 07:27 pm

Published on:

15 Jul 2026 06:58 pm

Hindi News / World / जासूसी के आरोप में ईरान की जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक को एक और झटका, मीडिया से बात करने पर बढ़ा दी 2 साल सजा

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