US Attack On Iran: ईरान पर अमेरिका का एक और हमला, 90 मिनट तक हॉर्मुज के पास चला ऑपरेशन

इससे पहले, मिडिल ईस्ट में बने कई अमेरिकी बसों को ईरान ने निशाना बनाया था, जिससे उसे काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। फिलहाल मध्य पूर्व में शांति कायम रखना हर किसी के लिए चुनौती बना हुआ है। हालांकि, चीन और रूस जैसे देश ईरान के पक्ष में होकर लगातार अमेरिकी कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं।