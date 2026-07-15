सेंट्रल गाजा में इजरायल की स्ट्राइक, रिहायशी इमारत पर हमले में 3 की मौत, कई घायल

इजरायल को दी जाने वाली सैन्य सहायता को रोकने के पक्ष में अमेरिकी डेमोक्रेट सांसदों का एक वर्ग खुलकर सामने आया है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स नेता ग्रेग कासार ने कहा कि गाजा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने वाली अमेरिकी मदद अब बंद होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने इजरायल की सेना के लिए प्रस्तावित 3.3 अरब डालर की सहायता रोकने वाले संशोधन का समर्थन करने का ऐलान किया। डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना ने भी कहा कि वह ऐसे देश को सैन्य सहायता देने के पक्ष में नहीं है, जिस पर गाजा में नरसंहार का आरोप है।