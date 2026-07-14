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ईरान-अमेरिका जंग से मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू, हूतियों ने सऊदी एयरपोर्ट पर दागे मिसाइल-ड्रोन

Iran USA War: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा। ईरान-अमेरिका जंग के बीच हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अभा एयरपोर्ट पर किया मिसाइल और ड्रोन से हमला। पढ़ें पूरी खबर...
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भारत

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Pratiksha Gupta

Jul 14, 2026

Strait of Hormuz tension, Iran America war

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच हूतियों का सऊदी पर हमला | फोटो सोर्स-X(@Madhurendra13)

Saudi Arabia Attack: मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा विवाद अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह तनाव अब धीरे-धीरे पूरे इलाके में फैलता जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइलों और ड्रोनों से बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है और समुद्री व्यापार के सबसे मुख्य रास्ते 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) पर भी खतरा मंडराने लगा है।

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Updated on:

14 Jul 2026 07:47 am

Published on:

14 Jul 2026 07:27 am

Hindi News / World / ईरान-अमेरिका जंग से मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू, हूतियों ने सऊदी एयरपोर्ट पर दागे मिसाइल-ड्रोन

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