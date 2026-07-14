अमेरिका ने फिर शुरू की एयरस्ट्राइक्स, दहल उठा ईरान

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि आज रात अमेरिका की तरफ से ईरान पर ज़बरदस्त हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा, "हमारे पास भारी मात्रा में गोला-बारूद है और यह जारी रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हम उनकी हमले की सभी क्षमताओं को खत्म कर रहे हैं और होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल कर रहे हैं। इसके साथ ही हम फिर से नाकेबंदी लागू कर रहे हैं और यह नाकेबंदी किसी और के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ईरान के लिए है।"