पुल से पलटकर नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, आईवरी कोस्ट में 24 लोगों की मौत और 36 घायल

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामलों में दुनियाभर में इजाफा देखने को मिल रहा है। काफी प्रयासों के बावजूद इन हादसों में कोई कमी नहीं हो रही है। आए दिन कहीं न कहीं इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, जो चिंता का विषय हैं। हर साल कई लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं। इसी तरह का एक मामला अब आइवरी कोस्ट (Ivory Coast / Côte d'Ivoire) में सामने आया है। सोमवार को देश में एक भीषण बस एक्सीडेंट (Bus Accident) का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यात्रियों से भरी बस उत्तर में ओडिएन्ने (Odienné) शहर से राजधानी यामौसौक्रो (Yamoussoukro) की ओर जा रही थी। तभी वो पुल से पलटकर नदी में गिर गई, जिससे हड़कंप मच गया।