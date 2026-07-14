आतंकी भी कर रहे एआई का इस्तेमाल, चैटबॉट्स का इस्तेमाल करके बना रहे बम

एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI - Artificial Intelligence) का इस्तेमाल कई सेक्टर्स में होने लगा है। हालांकि इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि गलत कामों के लिए भी हो रहा है। अब आतंकी (Terrorists) भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई चैटबॉट्स अब सिर्फ इंटरनेट पर चरमपंथी प्रोपेगैंडा फैलाने का ज़रिया नहीं रहे। हाल ही में एक चौंकाने वाली स्टडी में सामने आया है कि अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) और बोको हराम जैसे खूंखार आतंकी संगठन अब बम बनाने, हथियारों को अपग्रेड करने और हमलों की सटीक प्लानिंग के लिए एआई चैटबॉट्स और अन्य एआई टूल्स का सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं।