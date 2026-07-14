आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइलों को भारत में बनाने की तैयारी में इज़रायली कंपनी

भारत में आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइलों का प्रोडक्शन शुरू होने से दोनों देशों के बीच संबंध और मज़बूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के इज़रायल दौरे के दौरान भी उन्होंने और इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने कई अहम सेक्टर्स में पार्टनरशिप को बढ़ाने पर बात की थी, जिनमें डिफेंस सेक्टर भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिफेंस सेक्टर में भारत और इज़रायल के बीच मज़बूत पार्टनरशिप है। भारत पहले से ही इज़रायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर एडवांस बराक-8 एयर डिफेंस सिस्टम को एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में शामिल कर चुका है। इसके साथ ही भारत ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी विकसित किया है। दुनिया भर में चल रहे संघर्षों के कारण एयर डिफेंस सिस्टम्स की मांग काफी बढ़ गई है। ऐसे में भारत में प्रोडक्शन शुरू होने से राफेल को वैश्विक मांग पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्षमता मिल सकती है।