डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर अब्बास अराघची का पलटवार, ईरान को होर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक बताकर टोल टैक्स का किया समर्थन

अराघची ने सोसाहल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोई भी होर्मुज़ स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित गुज़रने की सुविधा देता है, उसे इस सेवा के लिए मुआवज़ा मिलना चाहिए। 20% टोल टैक्स निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है। ईरान इस मामले में निष्पक्ष रहेगा।"



आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की बात ईरान पहले ही कह चुका है, जिसका अमेरिका समेत कई देशों ने विरोध किया था। ईरान ने ईमान (Oman) के साथ मिलकर होर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन संभालने की बात कही थी, जिस पर ट्रंप ने ओमान पर बमबारी करने की भी धमकी दे डाली थी। हालांकि अब ट्रंप खुद होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने वाले जहाजों से अमेरिका द्वारा 20% टोल टैक्स वसूलने की बात कह रहे हैं, जिससे ईरान के पूर्व में होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की बात को समर्थन मिला है।