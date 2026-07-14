होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने दो जहाजों पर दागीं क्रूज़ मिसाइलें, भारतीय क्रू मेंबर की हुई मौत

यूएई के रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि देश इस तरह की कार्रवाई का जवाब देने और अपने क्षेत्रों, लोगों और निवासियों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का पूर्ण अधिकार रखता है, जिससे उसकी संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे और उसके हितों और राष्ट्रीय क्षमताओं की रक्षा हो सके। रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह सतर्क है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही देश की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के उद्देश्य से किए गए किसी भी प्रयास का कड़ा मुकाबला करने के लिए रक्षा मंत्रालय सभी आवश्यक उपाय कर रहा है।