Terrorist Attack In Iran: ईरान में हुआ आतंकी हमला, आईआरजीसी के 2 सैनिकों की मौत और 2 घायल

इस आतंकी हमले की फिलहाल किसी ने ज़िम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि यह संभावना है कि किसी क्षेत्रीय आतंकी/उग्रवादी संगठन के लोगों ने ईरानी सरकार और आईआरजीसी के प्रति नाराज़गी के चलते इस हमले को अंजाम दिया। वहीँ कुर्दिस्तानी अलगाववादियों के भी इस हमले के पीछे होने की संभावना है, जो लंबे समय से ईरानी सरकार और आईआरजीसी के खिलाफ हैं। इनके अमेरिका (United States of America) और इज़रायल (Israel) से कनेक्शन होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईआरजीसी ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य इकाई है, जो देश की सुरक्षा और विदेश नीति में अहम भूमिका निभाती है।