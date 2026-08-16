दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 11 की मौत, 19 घायल, नेतन्याहू बोले- हिजबुल्लाह अपने ही नागरिकों को बना रहा मानव ढाल

हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह ने सुरक्षा क्षेत्र में गश्त कर रहे इजरायली सैनिकों पर हमला कर सीजफायर का सीधा उल्लंघन किया, जिसमें 3 इजरायली जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

इजरायल ने स्वीकार किया कि उसके हमले में नागरिक भी मारे गए हैं, लेकिन इसके लिए पूरी तरह हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया। इजरायली सेना (IDF) के अनुसार, उनका निशाना हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स का कमांडर अली समीर अल-हज हसन था। इजरायल ने आरोप लगाया कि कमांडर ने अपने परिवार और आम लोगों को छुपाने के लिए 'मानव ढाल' बनाया, ताकि इजरायल पर बेकसूरों को मारने का आरोप लग सके। अमेरिका ने भी इजरायल की इस बात का समर्थन किया है।