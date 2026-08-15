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पुतिन का किम जोंग उन को बड़ा संदेश! रूस-उत्तर कोरिया के बीच अब हर सेक्टर में बढ़ेगा सहयोग

Russia North Korea Relations: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने DPRK के स्टेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट किम जोंग उन को लिबरेशन डे के मौके पर बधाई संदेश भेजा
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Aug 15, 2026

Comprehensive Strategic Partnership

लिबरेशन डे पर पुतिन ने किम जोंग उन को भेजा बधाई संदेश, photo source@IANS

Russia North Korea Relations: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास करते हुए सभी सेक्टर में एक्टिव रूप से सहयोग कर रहे हैं। ऑफिशियल कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने शनिवार को यह रिपोर्ट दी।
KCNA ने कहा कि पुतिन ने यह बात शुक्रवार को DPRK के स्टेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट किम जोंग उन को लिबरेशन डे के मौके पर भेजे बधाई संदेश में कही।

पुतिन ने किम जोंग को भेजा मैसेज

रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मैसेज में कहा कि मॉस्को और प्योंगयांग के बीच संबंध अब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ गए हैं और दोनों देश "जरूरी बाइलेटरल और इंटरनेशनल मुद्दों पर कंस्ट्रक्टिव जॉइंट काम करेंगे।"

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि DPRK 15 अगस्त, 1945 को जापान के कॉलोनियल शासन से कोरियाई पेनिनसुला की आजादी की याद में 15 अगस्त को अपना लिबरेशन डे मनाता है। पिछले महीने, पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों को 'कुर्स्क इलाके की आजादी' में हिस्सा लेने के लिए कोरियन पीपल्स आर्मी के सैनिकों को भेजने के उनके फैसले के लिए धन्यवाद दिया।

मिलिट्री सपोर्ट के लिए दिया धन्यवाद

नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री चोई सोन-हुई के साथ मीटिंग के दौरान, प्रेसिडेंट पुतिन ने जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन के लिए रूस के सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। देश के हेड ने कहा, "मैं एक बार फिर हमारे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के सपोर्ट और कुर्स्क इलाके की आजादी में हिस्सा लेने के लिए कोरियन पीपल्स आर्मी के सैनिकों को भेजने के फैसले के लिए अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।"

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) के मुताबिक, चोई अपने रूसी काउंटरपार्ट, सर्गेई लावरोव के इनविटेशन पर रूस जाने के लिए अपने ऑफिशियल प्लेन से प्योंगयांग से निकलीं। इसमें विजिट के मकसद या उनके आइटिनररी समेत अन्य डिटेल्स नहीं बताई गईं।

अक्टूबर के बाद यह चोई की रूस की पहली ट्रिप थी, जब वह "वर्किंग विजिट" पर मॉस्को और ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में शामिल होने के लिए बेलारूस गई थीं। उन्हें 11 जून 2022 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। वह अमेरिका मामलों और परमाणु वार्ताओं की एक अनुभवी राजनयिक हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री चोई योंग की बेटी हैं।

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Updated on:

15 Aug 2026 05:51 pm

Published on:

15 Aug 2026 05:51 pm

Hindi News / World / पुतिन का किम जोंग उन को बड़ा संदेश! रूस-उत्तर कोरिया के बीच अब हर सेक्टर में बढ़ेगा सहयोग

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