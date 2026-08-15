पुतिन का किम जोंग उन को बड़ा संदेश! रूस-उत्तर कोरिया के बीच अब हर सेक्टर में बढ़ेगा सहयोग

Russia North Korea Relations: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास करते हुए सभी सेक्टर में एक्टिव रूप से सहयोग कर रहे हैं। ऑफिशियल कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने शनिवार को यह रिपोर्ट दी।

KCNA ने कहा कि पुतिन ने यह बात शुक्रवार को DPRK के स्टेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट किम जोंग उन को लिबरेशन डे के मौके पर भेजे बधाई संदेश में कही।