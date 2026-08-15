इक्वाडोर में दो आग के बीच फंसे मछुआरे, अमेरिकी हमले में अब तक 200 मौतें, ड्रग तस्कर की धमकियां भी चरम पर

इक्वाडोर के मछुआरे अब दो आग के बीच फंसे हैं। एक तरफ ड्रग गिरोह धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी हमले उनकी जान ले रहे हैं। मार्च में मछुआरे सिमोन विलाक्रेस अपनी नाव नेग्रा फ्रांसिस्का दुआर्ते II पर काम कर रहे थे। अचानक ऊपर से ड्रोन की आवाज आई और गैली के पास धमाका हो गया। नाव में आग लग गई। कुछ लोग समुद्र में कूद पड़े, बाकी छोटी नावों में भाग निकले।