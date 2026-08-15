इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट, तीन आफ्टरशॉक भी दर्ज किए गए

कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप ने अब तक 281 लोगों की जान ले ली है। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार, 10 अगस्त को भारतीय समयानुसार शाम 6 बजकर 4 मिनट (लोकल समयानुसार सुबह 7 बजकर 34 मिनट) पर यह भूकंप सैन जोसे डेल पालमार से 5 किलोमीटर साउथ में आया। इस भूकंप की गहराई 110 किलोमीटर रही। भूकंप इतना जोर का था कि पडोसी देशों इक्वाडोर, पनामा और वेनेज़ुएला में भी इसका असर महसूस किया गया।