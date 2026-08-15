पैकेज्ड फूड पर वॉर्निंग लेबल लगाकर जो चिली-मैक्सिको ने कर दिखाया, भारत क्यों नहीं कर पा रहा?

याचिका कब दायर हुई?



मई 2024 में स्वास्थ्य संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर पैकेट पर बड़े अक्षरों में वॉर्निंग (जैसे 'चीनी की मात्रा ज़्यादा') अनिवार्य करने की मांग रखी।



एफएसएसएआई ने इसमें कैसी ढिलाई दिखाई?



अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में रिपोर्ट मांगी, लेकिन एफएसएसएआई ने रिपोर्ट नहीं सौंपी। 10 महीने बाद फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाकर चार हफ्ते की मोहलत दी।



सुप्रीम कोर्ट ने सबसे तीखी टिप्पणी कब की?



13 अगस्त 2026 को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने साफ चेतावनी दी कि अगर अधिकारी यह काम नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट खुद यह जिम्मेदारी संभाल लेगा। बेंच ने सीधे पूछा - "क्या अधिकारी फूड इंडस्ट्री के दबाव में झुक रहे हैं?"