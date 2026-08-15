भारत-अफगानिस्तान संबंधों पर रणधीर जायसवाल का बयान – ‘और मज़बूत करने की उम्मीद’

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जायसवाल ने सिंधु जल समझौते (Indus Water Treaty) पर भी बड़ी बात कह दी। जायसवाल ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, “सिंधु जल समझौते पर हमारा रुख सर्वविदित है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।” जायसवाल ने यह बयान पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) के "पानी हमारी रेड लाइन है" वाले बयान और चेतावनी के जवाब में दिया। भारत ने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था। इस वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है और कई प्रांतों में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उसने कई बार इस जल संधि को फिर से बहाल करने की गुहार लगाने के साथ ही चेतावनी भी दी है। हालांकि भारत का रुख साफ है कि जब तक पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह और विश्वसनीय तरीके से बंद नहीं करता, सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा।